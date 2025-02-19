Псевдокосатки выбросились на берег в Тасмании: что будет с теми, кто не умер (фото, видео)

Погибнут от рук человека почти сотня животных

На побережье Тасмании на днях выбросились 157 псевдокосаток. Это морские млекопитающие из семейства дельфиновых, а не киты-убийцы, еще и единственные в роде Pseudorca. Часть из них погибли сразу.

Часть австралийские экологи пытались спасти. Однако из-за бурного океана псевдокосатки потеряли ориентацию и снова выбросились на берег. Было принято решение усыпить 90 животных, ведь из-за сложных условий спасение невозможно.

Псевдокосатки выбросились рядом

Часть псевдокосаток умерла сразу

Берег находится в сложной для подъезда местности, так что даже перевезти псевдокосаток в другое место не могут. Процедура эвтаназии началась в среду и продлится несколько дней. Отметим, что китообразные начинают получать необратимые последствия уже через шесть часов, после того как они выбрасываются на берег.

Псевдокосатки принадлежат к одному из самых больших видов дельфинов, достигают 6 метров в длину и весят до 2 тонн. Это первый случай массового выбрасывания псевдокосаток в Тасмании за более 50 лет. Пока причина, почему киты, псевдокосатки и другие морские млекопитающие выбрасываются на берег — неизвестна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США на берег выбросило удивительную глубоководную рыбу. Ее появление, по некоторым поверьям, является предвестником катастроф.