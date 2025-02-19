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Псевдокосатки выбросились на берег в Тасмании: что будет с теми, кто не умер (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
К утру среды только 90 псевдокосаток были живы Новость обновлена 19 февраля 2025, 12:01
К утру среды только 90 псевдокосаток были живы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Погибнут от рук человека почти сотня животных

На побережье Тасмании на днях выбросились 157 псевдокосаток. Это морские млекопитающие из семейства дельфиновых, а не киты-убийцы, еще и единственные в роде Pseudorca. Часть из них погибли сразу.

Часть австралийские экологи пытались спасти. Однако из-за бурного океана псевдокосатки потеряли ориентацию и снова выбросились на берег. Было принято решение усыпить 90 животных, ведь из-за сложных условий спасение невозможно.

Псевдокосатки выбросились на берег в Тасмании
Псевдокосатки выбросились рядом
Киты псевдокосатки выбросились на берег
Часть псевдокосаток умерла сразу

Берег находится в сложной для подъезда местности, так что даже перевезти псевдокосаток в другое место не могут. Процедура эвтаназии началась в среду и продлится несколько дней. Отметим, что китообразные начинают получать необратимые последствия уже через шесть часов, после того как они выбрасываются на берег.

Псевдокосатки принадлежат к одному из самых больших видов дельфинов, достигают 6 метров в длину и весят до 2 тонн. Это первый случай массового выбрасывания псевдокосаток в Тасмании за более 50 лет. Пока причина, почему киты, псевдокосатки и другие морские млекопитающие выбрасываются на берег — неизвестна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США на берег выбросило удивительную глубоководную рыбу. Ее появление, по некоторым поверьям, является предвестником катастроф.

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#Австралия #Киты #Наука #Тасмания