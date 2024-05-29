Усе як у людей: вчені з’ясували, чому "кити-вбивці" влаштували "полювання" на яхти

У когось просто дуже багато вільного часу

Протягом чотирьох років група косаток, також відомі як "кити-вбивці", влаштовують "полювання на яхти" біля берегів Іспанії та Португалії. Хоча озвучувалися різні припущення щодо того, чому вони це роблять, але тепер, схоже, вчені змогли встановити причину.

Очевидно, цим великим морським хижакам просто стало нудно і вони вигадали собі нову розвагу. Таких висновків дійшли біологи, які працювали на Міжнародну китобійну комісію.

Зазначається, що руйнівне хобі виникло у молодих косаток через велику кількість вільного часу, цікавість і вроджену грайливість. При цьому окремі популяції цих тварин уже відрізнялися дивними розвагами, хоча нападають на яхти вони вперше.

Передумовою розвитку цього способу проведення часу стало відновлення популяції блакитного тунця у водах біля Іберійського півострова, що призвело до того, що ця група приблизно з 40 косаток тепер може простіше знаходити собі їжу. Це дало їм вільний час, який молодняк почав витрачати на ігри.

При цьому наголошується, що у нападах на яхти брали участь близько 15 косаток, з яких більшість виявились молодими самцями. Бити головою по керму вони почали десь у 2017 році, коли були зовсім юними, проте тоді через їхні невеликі розміри це не призвело до якихось наслідків. Втім, чим більшими стають ці ссавці, тим більших збитків вони можуть завдати.

Зазначається, що жодна косатка віком від 25 років у забавах молоді не брала участі. Біля них були помічені старші самки, проте тепер вважається, що вони просто доглядали, щоб із потомством нічого не сталося.

Вчені кажуть, що поки що немає ніякого способу припинити цю розвагу. Разом з тим, вони роблять висновок, що це не є проявом агресії, а скоріше бажанням поспілкуватися чи розважитися, а тому називати таку поведінку "нападом" буде некоректно.

Самці цих китоподібних можуть досягати 8 метрів у довжину і важити до 7 тонн, самки зазвичай дещо менше. Ця тварина носить грізну назву "кит-вбивця", що насправді є неправильним перекладом їх іспанської назви "вбивця китів", яку вони отримали через практику полювання на своїх великих родичів. А от випадків нападу на людей у дикій природі за всю історію взаємодії наших видів зафіксовано не було, хоча таке траплялося з тваринами, які у неволі.

Як повідомлялося раніше, 15 травня поточного року ці косатки потопили 15-метрову яхту у Гібралтарській протоці. На борту знаходилося двоє людей, але їх встиг підібрати танкер, що проходив повз, перш ніж судно затонуло.