Дехто втратив відстрочку. Кого можуть мобілізувати у квітні

Це стосується студентів, багатодітних батьків та інших

Відстрочку від мобілізації можна отримати лише за певних умов. У 2025 році деякі категорії українців більше не мають гарантій, що їх не призвуть.

"Телеграф" розповідає детальніше, хто вже не зможе оформити відстрочку. Зміни стосуються деяких студентів.

Тепер вони можуть отримати відстрочку лише у разі навчання за денною або дуальною формою. І також за умови послідовного отримання освітнього рівня. Якщо ж чоловік здобуває другу або третю вищу освіту, він більше не має підстав для звільнення від мобілізації.

Багатодітні батьки та батьки-одинаки

Також під призов можуть потрапити батьки трьох неповнолітніх дітей, якщо вони мають борги по аліментах. Заборгованість автоматично позбавляє такого чоловіка права на відстрочку, навіть якщо він офіційно утримує дітей.

Бути мобілізованими можуть батьки-одинаки, якщо мати дітей не є померлою, зниклою безвісти, не позбавлена батьківських прав і не відбуває покарання.

Догляд за хворою людиною

Втрачають відстрочку й ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю 1-2 групи, якщо йдеться не про їхніх батьків, а, наприклад, про родичів дружини.

Родичі загиблих військових

Раніше звільнення від мобілізації мали й зведені брати загиблих військових. Однак з 2025 року відстрочка доступна лише для рідних та неповнорідних братів і сестер полеглих або безвісти зниклих захисників.

Бронь від мобілізації

Крім того, більше не діє автоматична відстрочка для працівників підприємств та організацій Міністерства оборони. Тепер їм доведеться проходити процедуру бронювання через військкомати.

Такі зміни в мобілізаційних правилах у 2025 році означають, що навіть ті, хто раніше мав законне право на відстрочку, тепер можуть отримати повістку.

Раніше "Телеграф" писав, що ще більше чоловіків зможуть отримати відстрочку в "Резерв+". Це стосується людей з інвалідністю навіть, якщо в них немає пенсійного посвідчення.