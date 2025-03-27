Лобановський хотів переманити форварда "Шахтаря" до "Динамо"

Журналіст розповів цікаву історію про трансфер, який так і не відбувся

Легендарний тренер київського "Динамо" Валерій Лобановський на початку 2000-х років хотів купити форварда "Шахтаря" Олексія Бєліка. Трансфер не відбувся, адже нападник на той час мав чудові умови у донецькому клубі.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик в етері однойменного YouTube-каналу. На думку Циганика, Олексій не став йти з "Шахтаря", адже у нього там були королівські умови.

"Бєліком цікавилися іноземні клуби. Його хотів Лобановський свого часу ще. Воробеєм також цікавилися європейські клуби після Ліги чемпіонів 2000/01.

На мою думку, їм створили такі умови в Донецьку, що їм їхати нікуди не хотілося. Вони були королі, мали класні зарплати, їх любила публіка”, – розповів Циганик.

Бєлік провів 323 матчі на клубному рівні, в яких відзначився 99 голами та 35 результативними передачами. Також на рахунку форварда 19 поєдинків та 5 голів за збірну України. Наразі Олексій працює головним тренером "Шахтаря" U-19.

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