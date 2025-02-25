Чай як природний фільтр: дослідження розкриває нові властивості популярного напою

Чай у пакетиках також працює, проте не всі пакетики корисні

Любите чай? У вас є ще одна причина випити улюблений напій – він може допомагати очищати воду. Учені знайшли ще одну користь від чаю.

Нове дослідження, проведене вченими Північно-Західного університету США, показало, що чайне листя природним чином поглинає важкі метали, такі як свинець і кадмій. Під час заварювання іони важких металів прилипають до поверхні чайного листя і залишаються там.

Який чай працює найкраще?

Вчені протестували різні види чаю – чорний, зелений, білий, улун, а також ромашковий і ройбуш. Виявилося, що всі вони мають здатність адсорбувати метали, але чорний чай через свою зморшкувату структуру може утримувати більше забруднень. Дрібно подрібнене листя здатне утримувати трохи більше іонів металів, ніж цілі листки.

Також важливу роль відіграє чайний пакетик. Дослідники з’ясували, що целюлозні пакетики працюють значно ефективніше, ніж бавовняні чи нейлонові. Ба більше, синтетичні матеріали можуть навіть виділяти мікропластик у воду, тоді як целюлоза безпечна та біорозкладна.

Тривалість заварювання грає роль

Водночас ключовим фактором, який найбільше впливає на очищення, виявився час настоювання. Чим довше чай заварюється, тим більше забруднювачів він здатен поглинати. При цьому важливо не перетримати — настоювання протягом тривалого часу, наприклад, протягом ночі, поверне більшу частину металу у воду.

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