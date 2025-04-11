Україна — Кіпр: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро
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Синьо-жовті гарантували собі вихід із групи
У п’ятницю, 11 квітня, чоловіча збірна України з футзалу зіграє поєдинок групової стадії відбору на чемпіонат Європи-2026 проти команди Кіпру. Синьо-жовті є бронзовими призерами останнього чемпіонату світу.
Пряма відеотрансляція матчу Україна – Кіпр доступна на YouTube-каналі Setanta Sports. Стартовий свисток про початок гри, що відбудеться у Кошалині (Польща), прозвучить о 19:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу відбору на Євро Україна — Кіпр:
Зустріч має принциповий характер для України, адже наша команда бореться за перше місце в групі, яке дає можливість прямого виходу на Євро-2026. При цьому Синьо-жовті вже гарантували собі щонайменше друге місце у квартеті та потрапляння до стикового раунду. Кіпр є аутсайдером групи, а тому у Синьо-жовтих не повинно бути проблем у цій грі.
Додамо, що завершальний матч кваліфікації українці проведуть 15 квітня проти Румунії.
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