Україна — Кіпр: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро

Синьо-жовті гарантували собі вихід із групи

У п’ятницю, 11 квітня, чоловіча збірна України з футзалу зіграє поєдинок групової стадії відбору на чемпіонат Європи-2026 проти команди Кіпру. Синьо-жовті є бронзовими призерами останнього чемпіонату світу.

Пряма відеотрансляція матчу Україна – Кіпр доступна на YouTube-каналі Setanta Sports. Стартовий свисток про початок гри, що відбудеться у Кошалині (Польща), прозвучить о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу відбору на Євро Україна — Кіпр:

Зустріч має принциповий характер для України, адже наша команда бореться за перше місце в групі, яке дає можливість прямого виходу на Євро-2026. При цьому Синьо-жовті вже гарантували собі щонайменше друге місце у квартеті та потрапляння до стикового раунду. Кіпр є аутсайдером групи, а тому у Синьо-жовтих не повинно бути проблем у цій грі.

Додамо, що завершальний матч кваліфікації українці проведуть 15 квітня проти Румунії.

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