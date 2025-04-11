"Коли гідність важливіша за протокол": українська синхроністка захопила своїм вчинком (відео)

Українська спортсменка демонстративно відійшла від представниці країни-агресора

У п’ятницю, 11 квітня, українка Дар’я Мошинська здобула срібну медаль на Кубку світу з синхронного плавання в соло в Сома-Бей (Єгипет). Крім того, спортсменка показала свою громадянську позицію на п’єдесталі пошани.

Про це повідомляє пресслужба Федерації синхронного плавання України у Facebook. 17-річна спортсменка вперше виграла медаль на такому рівні, а скарбничка збірної України поповнилася першою нагородою у сезоні. Дар’я на п’єдесталі пошани відмовилася від спільного фото із представницею Білорусі.

"Коли гідність важливіша за протокол! Дар’я Мошинська відмовилася від спільного фото з білоруською нейтральною спортсменкою.

Однак під час церемонії нагородження 17-річна українка уродженка Харкова відмовилася фотографуватись із білоруською "нейтральною" спортсменкою, пояснивши свою позицію організаторам турніру.

Слава Україні!", — йдеться у повідомленні Федерації.

У мережі захопилися вчинком юної українки.

Нагадаємо, буквально днями стався подібний випадок на Юнацькій лізі з карате у Гвадалахарі (Іспанія), де 13-річний український каратист відмовився від спільного фото з росіянином.