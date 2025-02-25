Чай как природный фильтр: исследование раскрывает новые свойства популярного напитка

Чай в пакетиках тоже работает, однако не все пакетики полезны

Любите чай? У вас еще одна причина выпить любимый напиток – он может помогать очищать воду. Ученые нашли еще одну пользу от чая.

Новое исследование, проведенное учеными Северо-Западного университета США, показало, что чайные листья естественным образом поглощают тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий. Во время заваривания они тяжелых металлов прилипают к поверхности чайных листьев и остаются там.

Какой чай работает лучше всего?

Ученые протестировали разные виды чая – черный, зеленый, белый, улун, а также ромашковый и ройбуш. Оказалось, что все они обладают способностью адсорбировать металлы, но черный чай из-за своей морщинистой структуры может удержать больше загрязнений. Мелко измельченные листья способны удержать чуть больше ионов металлов, чем целые листья.

Также немаловажную роль играет чайный пакетик. Исследователи выяснили, что целлюлозные пакетики работают гораздо эффективнее, чем хлопчатобумажные или нейлоновые. Более того, синтетические материалы могут даже выделять микропластик в воду, тогда как целлюлоза безопасна и биоразлагаема.

Продолжительность заваривания играет роль

В то же время ключевым фактором, наиболее влияющим на очистку, оказалось время настаивания. Чем дольше чай заваривается, тем больше загрязнителей он способен поглощать. При этом важно не передержать – настаивание в течение длительного времени, например в течение ночи, вернет большую часть металла в воду.

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