Стіл переговорів як шлях до миру: як Зеленський бачить розв’язання війни

Зеленський виступив на зібранні через відеозв'язок із Києва

​У Брюсселі 11 квітня 2025 року відбулося чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Під час зустрічі Володимир Зеленський підкреслив важливість дипломатії та переговорів із Росією для досягнення миру в Україні.

Як повідомив президент на своїй Facebook-сторінці, війна може завершитися лише через перемовини, які повинні базуватися на чітких умовах і вимогах до Росії.

За словами Зеленського, стабільна й достатня оборонна допомога для України є також ключовим елементом у забезпеченні цього процесу.

"Війна має закінчитися за столом переговорів", — заявив політик.

Крім того, український лідер підкреслив, що лише такі умови, які значно ускладнять для Росії ситуацію як на полі бою, так і на міжнародній арені, можуть змусити її зрозуміти, що війну слід завершити й погодитися на умови справжнього миру.

Що було на "Рамштайні"

11 квітня, під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", міністр оборони Рустем Умєров разом зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом офіційно оголосили про створення нової Коаліції з радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Володимир Зеленський виступив на зібранні через відеозв'язок із Києва. Політик звернувся до партнерів із проханням посилити ППО для України, зазначивши, що десятки систем Patriot можуть допомогти захистити мирних громадян.

Політик також нагадав про страшні наслідки російських обстрілів, зокрема в Кривому Розі, коли загинуло 19 цивільних, із яких 9 — діти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський запровадив санкції проти низки російських медіа та пропагандистів.