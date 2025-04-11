"Христос народився чи воскрес". Квітневі морози надихнули українців на вірусні меми (відео)

Користувачі мережі не стримують емоцій

Останній тиждень в Україні дійсно запам'ятався різкою зміною погоди, яка багатьох неприємно здивувала. Квітневий сніг, сильні морози та ожеледиця стали справжнім випробуванням.Попри негоду, українці не втратили почуття гумору та оптимізму.

Соціальні мережі заполонили численні відео та меми, які з іронією та сарказмом відображали ці несподівані погодні сюрпризи. "Телеграф" зібрав меми, які створили українці, тут збірка тих, які на нашу думку, найсмішніші.

Українці згадали у своїх відео колишнього президента України Віктора Януковича. Під звук з його голосом користувачі Тік Тока записали сніг, який видно на зеленій траві.

Коментатори швидко підхопили цей жарт. Під дописом люди лишили свою думку.

Чого тільки не вигадують українці, аби зберегти плодовиті дерева від морозу та снігу. Жінка накрила цвіт деревця курткою, аби воно не змерзло. На задньому фоні відео видно, що в саду зелену траву покриває білий килим снігу.

Коментатори теж писали, що вдавалис до такого методу, але він був марним. Цвіт дерев почорнів.

Також люди знайшли інший спосіб, аби не переживати за цвіт дерева та майбутній врожай. Українці хильнули чарку на фоні засніженого саду.

Жінка на відео це називає "Антистресантом".

Люди у коментарях швидко підхопили цей жарт. Коментатори написали свою думку.

Ще один мем створили наші незламні люди про комічність ситуації з погодою у квітні. На фото зображена дитина в жовтій футболці, яка робить характерний вираз обличчя, що передає певну наївну надію. Текст жарту підписаний так: "Сподіваюся, влітку снігу менше буде".

Також українці жартували і про те, що на Різдво снігу не було, зверху на фото представлений снігова баба з багнюки. А фото знизу показує те, що перед Великоднем випав сніг. Тому замість снігової баби — кролик.

Смуглява українка записала дуже кумедний ролик, що її родичі в Африці ходять в бусах і відпочивають під пальмою. Це відео вона записувала в той час, коли в Україні йшов дуже сильний сніг.

Також у Тік Ток були й відео з більш творчим підходом. Люди винесли штучну ялинку на вулицю та почали прикрашати її яйцями.

Українці відреагували на це відео з позитивом. Коментатори питають: "Це Хритос родився, чи Воскрес".

Також зняли відео про те, що опадам у квітні варто дати премію. Весь цвіт дерев на кадрах покритий снігом.

Раніше "Телеграф" показав меми про квітневий сніг та морози.