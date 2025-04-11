На Дніпропетровщину витратять 540 мільйонів: Зеленський розповів, куди вони підуть

За словами президента, Україну посилять новими технічними засобами

Кабінет міністрів України спрямує додаткові кошти для підтримки Дніпропетровської області, яка останнім часом найбільше потерпає від російських атак. 540 мільйонів гривень піде на радіоелектронну боротьбу (РЕБ).

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, 11 квітня, під час зустрічі з представниками громад – Нікопольського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровщини.

"Найближчим часом направимо додаткові кошти для підтримки Дніпровщини – 540 мільйонів гривень на РЕБ. Доручив уряду підготувати відповідні рішення. Працюємо для захисту людей", – сказав він.

За словами Зеленського, захист України посилюватиметься новими технічними засобами. Системи радіоелектронної боротьби, про які йдеться, будуть працювати, наголосив очільник держави.

Нагадаємо, 11 квітня в межах засідання Контактної групи з питань оборони України на зустрічі "Рамштайн" офіційно оголосили про запуск нової Коаліції радіоелектронної боротьби, в яку увійшли 10 країн. Метою створення коаліції є не тільки задоволення поточних потреб ЗСУ в засобах РЕБ, а й закладка фундаменту для довгострокового розвитку.

Раніше в Україні вперше публічно показали дрон, який збиває російські "шахеди". На цей момент це перший та найуспішніший український спеціалізований дрон-перехоплювач.