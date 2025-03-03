Папі Римському стало гірше: лікарі провели екстрені процедури

Ватикан б’є на сполох: Папі Римському знову стало зле.

Стан Папи Римського Франциска залишається важким. Останніми днями у понтифіка двічі траплялися епізоди гострої дихальної недостатності, спричинені накопиченням слизу в бронхах і бронхоспазмом.

Про це офіційно повідомив Ватикан. Після обіду Папі знадобилася неінвазивна механічна вентиляція легень, а також дві бронхоскопії. За словами лікарів, Франциск залишався притомним та орієнтованим, проте його стан залишається непередбачуваним.

Нагадаємо, що з 14 лютого Папа Римський перебуває у лікарні, де проходить лікування. Відомо, що у нього пневмонія обох легень, а також анемія, через що днями йому провели переливання крові.

Попри це, представники Ватикану запевняють, що Франциск зберігає бадьорість духу та продовжує працювати навіть у лікарняній палаті.

Ватикан вперше за багато років відкрито говорить про стан здоров’я понтифіка, порушуючи столітні традиції.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вибори нового Папи Римського можуть стати реальністю у випадку, якщо чинний глава католицької Церкви не зможе подолати хворобу.