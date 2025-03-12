Кривавий Місяць-2025: як побачити дивовижне затемнення цього тижня

Щоб повністю насолодитися видовищем, експерти радять знаходити темне і відкрито просторе місце, яке не буде перекрите хмарами або високими будівлями

Цього тижня в небі з’явиться часткове місячне затемнення, яке буде видно у Великобританії. Явище відбудеться вранці 14 березня, і за хороших погодних умов його можна буде побачити неозброєним оком.

Як повідомляє сайт "Metro", під час затемнення Місяць поступово темнішатиме і набуде характерного червонуватого відтінку.

Це явище називають "кривавим Місяцем" через його яскраво-червоний колір, який з’являється завдяки розсіянню сонячного світла в атмосфері Землі.

Коли відбудеться місячне затемнення?

Часткове затемнення розпочнеться о 03:57, а повна фаза настане о 05:09 за британським часом. Для того, щоб побачити це захоплююче явище, найкраще вийти на вулицю вранці, в обраній місцевості з хорошим оглядом неба, зокрема на західний горизонт, оскільки Місяць буде там.

Як спостерігати явище?

Щоб повністю насолодитися видовищем, експерти радять знаходити темне і відкрито просторе місце, яке не буде перекрите хмарами або високими будівлями. Імо Белл з Королівської обсерваторії також радить використовувати червоний ліхтарик, аби очі звикли до темряви.

"Хоча деякі люди можуть сказати, що місячне затемнення не є чимось незвичайним, оскільки ми можемо спостерігати його кожні кілька років, наступного разу воно може бути хмарним. Тож, якщо можете, обов’язково вийдіть і спробуйте подивитись", — зазначав фахівець.

Що таке "кривавий Місяць"?

"Кривавий Місяць" — це не рідкісне явище, але воно завжди захоплює та вражає. Місяць набуває червонуватого відтінку через розсіювання сонячного світла в атмосфері Землі. Це явище можна побачити з будь-якої точки, де Місяць видний над горизонтом.

Затемнення виникає, коли Земля проходить між Сонцем і Місяцем, і його частина потрапляє в тінь нашої планети.

Наступне місячне затемнення у Великобританії буде 7 вересня 2025 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що над Україною помітили неймовірно яскраву комету. Люди ще впродовж декількох днів спостерігали небесне тіло.