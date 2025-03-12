Кровавая Луна-2025: как увидеть удивительное затмение на этой неделе

Чтобы полностью насладиться зрелищем, эксперты советуют находить темное и открыто просторное место, не перекрытое облаками или высокими зданиями

На этой неделе в небе появится частичное лунное затмение, которое будет видно в Великобритании. Явление состоится утром 14 марта, и при хороших погодных условиях его можно будет увидеть невооруженным глазом.

Как сообщает сайт "Metro", во время затемнения Луна будет постепенно темнеть и приобретет характерный красноватый оттенок.

Это явление называют "кровавой Луной" из-за ее алого цвета, который появляется благодаря рассеянию солнечного света в атмосфере Земли.

Когда произойдет лунное затмение?

Частичное затмение начнется в 03:57, а полная фаза наступит в 05:09 по британскому времени. Для того чтобы увидеть это увлекательное явление, лучше выйти на улицу утром, в выбранной местности с хорошим обзором неба, в частности на западный горизонт, поскольку Луна будет там.

Как наблюдать явление?

Чтобы полностью насладиться зрелищем, эксперты советуют находить темное и открыто просторное место, не перекрытое облаками или высокими зданиями. Имо Белл из Королевской обсерватории также советует использовать красный фонарик, чтобы глаза привыкли к темноте.

"Хотя некоторые люди могут сказать, что лунное затмение не является чем-то необычным, поскольку мы можем наблюдать его каждые несколько лет, в следующий раз оно может быть облачным. Так что, если можете, обязательно выйдите и попробуйте посмотреть", — отмечал специалист.

Что такое "кровавая Луна"?

"Кровавая Луна" — это не редкое явление, но оно всегда восхищает и поражает. Луна приобретает красноватый оттенок из-за рассеяния солнечного света в атмосфере Земли. Это явление можно увидеть из любой точки, где Луна видна над горизонтом.

Затемнение возникает, когда Земля проходит между Солнцем и Луной и его часть попадает в тень нашей планеты.

Следующее лунное затмение в Великобритании будет 7 сентября 2025 года.

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