Над Україною помітили неймовірно яскраву комету - неймовірні фото

Небесне тіло можна було побачити без бінокля чи телескопа

У неділю, 13 жовтня, на Одещині була помічена комета ATLAS, яка вважається однією з найяскравіших за останні 13 років. У неї видно красивий довгий хвіст — він приблизно в 42 рази більший за розмір диска повного Місяця.

Комету буде чудово видно ще протягом ще кількох днів. Останньою такою яскравою кометою з північних широт стала комета Хейла-Боппа в 1997 році.

Комета ATLAS була відкрита в січні минулого року і прийшла з хмари Оорта у внутрішню частину Сонячної системи.

Астрономи очікують, що комета буде особливо яскравою, можливо навіть перевершить Юпітер на нічному небі. Її можна буде побачити ще кілька днів. Такий шанс може випасти єдиний раз у житті – комета може обертатися навколо Сонця раз на 80 000 років.

Комета пролетить на відстані до Землі в 70 млн кілометрів.

Комету можна побачити на вечірньому небі. Видимість на 13-15 жовтня прогнозується о 18:50-19:00 вечора приблизно через годину після заходу сонця.

Орієнтири — це буде західна частина неба, де сідає сонце.

Tsuchinshan-ATLAS є замороженим шматком матеріалу, що залишився від народження Сонячної системи. Комета починає танути, коли вона наближається до Сонця, відрощуючи "хвіст".

Чим більше в ньому пилу, тим хвіст буде яскравішим.

Комету вже помітили у Чорноморську

Нагадаємо, дослідники Європейського космічного агентства (ESA) виявили в Космосі ще одну Чорну дірку, яка за своїми параметрами в мільярди разів важча за Сонце.

Вчені виявили Чорну дірку за допомогою космічного телескопа "Хаббл". За даними досліджень, ці дірки були виявлені в галактиках, що існували лише через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.

Крім того, вони дають уявлення про те, як з’явилися Чорні дірки більшого розміру.

Раніше "Телеграф" розповідав про ефектне явище, яке українці зможуть побачити у березні 2025 року. Затемнення буде видно не з усієї території країни.