З днем ​​народження 1 рік дівчинці: найкращі побажання, вірші та листівки

Виберіть найкращі побажання для маленької іменинниці

Важко уявити день народження без поздоровлень. Особливо якщо це така особлива подія, як перший день народження дівчинки! Напевно, дитина не запам’ятає цей день. Тому привітати з днем народження 1 рік дівчинку варто не лише словами, а й підготувати для неї символічний подарунок. Щоб зробити подарунок по-справжньому особливим, до пакунка можна додати вітальну листівку. Побажання з днем народження на 1 рік дівчинці покаже, як багато для вас значить іменинниця і подарує їй радість навіть через кілька років після пам’ятної дати.

Для листівки підійде побажання з днем народження дівчинці на рік у віршах, але й класичне привітання у прозі буде доречним. Якщо ви шукаєте потрібні слова, зверніть увагу на добірку, яку склав "Телеграф". Ми зібрали найкращі привітання дівчинці з днем народження 1 рік своїми словами та у віршах. Вам залишається вибрати слушне та передати іменинниці будь-яким зручним способом.

Побажання з днем народження дівчинці 1 рік у прозі

Мила принцесо 🥰🌺, тобі сьогодні виповнився 1 рік, і я бажаю, щоб ти завжди була такою ж красивою, росла здоровенькою 👶 і тільки радувала маму з татом! Нехай навколишній світ буде добрий до тебе, відкривається з кожним днем з нових позитивних сторін і буде яскравим та цікавим! Будь щаслива, крихітко!

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Тобі 1 рік, крихітко 🎁! Ти така мила і красива 🤩, лялечка! Рости завжди здоровенькою, веселою та неймовірно щасливою дівчинкою! Бажаю тобі щодня пізнавати щось новеньке та розфарбовувати свій маленький світ🌈 яскравими фарбами!

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Вітаю тебе, маленька принцеса 🌟🎁, з твоїм першим роком. Бажаю щебетати так, як щебече весела пташка 🐣, і сміливо крокувати назустріч своїм мріям, міцно тримаючи маму з татом за руки. Бажаю любити, радіти, дивувати всіх навколо і наповнювати кожен день щасливим дзвінким сміхом!

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З днем народження, 🎈🎁🎉 наше ненаглядне маля! Ти наше сонечко 🌞і наше янголятко, наше натхнення та стимул. Бажаємо тобі рости й бешкетувати, радувати нас своїм сміхом і тупотом ніжок. Нехай усе йде своєю чергою. Це означає, що ми нічого від тебе не чекаємо, просто залишайся нашою лагідною та милою дівчинкою!

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Ось уже пройшов цілий рік із твого дня народження! 🎁🎈Для тебе це ціле життя, все нове, все пізнавальне, все таке важливе! Нехай життя щодня буде новим 🤩🌈 відкриттям, але приємним та дивовижним, яке принесе удачу та радість!💕🎀

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З днем народження, маленьке диво! 🎂 Сьогодні тобі виповнюється 1 рік, і це особливий день! 🌸 Нехай твоє життя буде такою ж ніжною, як мамина любов 🤱, такою ж теплою, як татусеві обійми 🤗, і такою ж яскравою, як сонячні промені ☀️. Рости здоровою, щасливою і веселою! 🎈💖

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Сьогодні твій перший день народження! 🎊 Тобі вже 1 рочок, і за цей час ти подарувала стільки радості та усмішок своїм рідним! 😊 Нехай попереду буде багато щасливих відкриттів 🌟, цікавих ігор 🎠 та добрих друзів 🧸. Рости здоровою, веселою та улюбленою! 💕🎀

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Вітаємо з першим рочком! 🥳 Ти вже цілий рік радуєш батьків своєю усмішкою 😍, дивуєш новими вміннями та наповнюєш дім щастям. Нехай попереду у тебе буде тільки добро, любов ❤️ і найчарівніші моменти ✨. Будь найщасливішою малечею! 🎁💖

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Маленьке сонечко, з днем народження! ☀️ Сьогодні тобі 1 рочок, і це тільки початок великого, цікавого шляху 🚀. Нехай у твоєму житті завжди буде багато радості 😊, турботи рідних 🤗 і найкращих чудес 🦄. Рости здоровою, улюбленою та щасливою! 🎈🎂

Привітання з днем народження з 1 роком дівчинці у віршах

З першим рочком, янголятко,

З днем народження тебе!

Хай життя твоє дитяче,

Немов річечка, тече!

Кожен день щоб була радість,

Нові враження щодня,

Щастя тобі і здоров’я,

З святом, чарівне дитя!

***

З першим ювілеєм, янголятко!

Хай любов дарують мама й татко,

Хай ростуть здорові руці й нозі

Буде доля доброю у Бозі…

Щастя хай малесенька дитина

Принесе і світу, і родині!

***

З першим рочком привітання

Шлю малечі щиро я,

Хай росте дитя здоровим

Та радіє хай сім’я.

Буде гордістю дитинка

Для рідні і мами з татом,

На добро, добробут, щастя

Буде хай життя багатим.

***

Який же яскравий день,

Бо це твій перший ювілей.

З першим рочком я вітаю,

І щастячка багато побажаю.

Щоб дитинство твоє чудове

Минало не занадто швидко.

Щоб зі здоров’ячком все добре

Було в тебе постійно.

А оченятка щоб сіяли

І щоб сонечком горіли.

І тільки веселощів багато

Було у твоїй маленькій хаті.

***

Перший рік тобі, дитинко,

Будь легенька, як хмаринка,

Мов веселка, будь яскрава,

Буде хай життя цікавим!

Любимо ми божевільно

І бажаєм сильно-сильно,

Щоб небесні охоронці

Берегли дитинку-сонце!

***

З днем народження щиро вітаємо

Та найкращого тільки бажаємо:

Бути модною дуже та стильною,

І стрункою, водночас, і сильною,

І розумніцею, і цікавою,

Щоб пишались твоєю всі славою.

Подруг вірних тобі, вірних друзів,

Нагороди тобі по заслузі.

Лише самого гарного настрою,

Хай життя буде справжньою казкою!

***

В тебе свято сьогодні, красуне,

Тож радіє хай серденько юне.

Дуже хочу тебе привітати

Й слів приємних тобі побажати.

Щоби сяяла ти, мов та зірочка,

Й розквітала ти щоб, немов квіточка.

Чарувала собою, мов сонечко,

А душа щоб співала, мов пташечка.

Завжди щоб була ти дуже ніжною,

І мрійливою, вельми тендітною.

Щоб батьків тішила обов’язково,

Щоб тримала завжди своє слово.

***

Маленька мамина перлинка,

Татусина й мамусина дівчинка,

Вітаємо, бажаємо здоров’я,

Хай усмішка буде твоя, як зброя,

Очі — джерело краси,

За них все в світі віддаси.

Добра тобі в житті, казкового дитинства,

Приємного навколо себе товариства,

Здійснення мрій дитячих і бажань,

І відповідей повних на мішок твоїх питань.

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Раніше "Телеграф" ділився гарними вітаннями з днем народження хлопчику. У добірці ви зможете знайти найкращі побажання у віршах та прозі.