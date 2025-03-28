Магнітна буря вирішила покинути Землю наприкінці тижня? Що кажуть астросиноптики

Вчені прогнозують послаблення магнітної бурі цими днями

Сильна магнітна буря, як і вітер зі світила, потроху знижують свій вплив. Наприкінці цього тижня астросиноптики прогнозують, що сонячна активність впаде до мінімуму.

Після піку близько 800 км/с 27 березня, швидкість сонячного вітру наразі вщухла до 600 км/с. Це все ще велика швидкість, але не така, як була у четвер, передали вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Газоподібний матеріал витікає з гігантської діри в атмосфері Сонця. У п'ятницю, 28 березня, можливі малі (G1) геомагнітні бурі, адже сонячний вітер продовжує дути.

Магнітні бурі на Землі упродовж 28-30 березня

Відповідно до даних на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у п'ятницю, 28 березня, тримається магнітна буря в 5 балів. Вона є сильною. Однак вже 29 березня очікується зниження геомагнітного шторму до 4 балів, тобто до середнього.

Вже в кінці тижня, 30 березня, передбачається низька сонячна активність в 3 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікувати несподіванок від погоди в Україні в кінці березня.