Це місце сили посеред сучасного міского району: чому вам варто відвідати Феофанію (фото)

Це унікальний куточок Києва, де переплітаються віхи історії, наукові досягнення та неповторна природа

Феофанія – це більше, ніж просто мальовничий парк на південній околиці Києва. Це унікальний заповідник, де гармонійно поєдналися багатовікова історія, наукові відкриття та природна краса.

Тут, серед старовинних монастирів, цілющих джерел, сучасних інститутів та мальовничих парків, кожен куточок дихає історією та надихає на нові відкриття. "Телеграф" розповість про них докладніше.

Історичні віхи: від Лазарівщини до духовного центру

Перші згадки про Феофанію сягають XV століття, коли ця місцевість була відома як Лазарівщина – на честь монаха Лазаря, який тримав тут пасіку. У XIX столітті єпископ Феофан Шиянов заснував тут дерев’яну церкву та резиденцію, що дало початок сучасній назві. У 1905 році було закладено величний Свято-Пантелеймонівський собор, який згодом став духовним осередком району. У важкі часи Другої світової війни собор служив оборонним пунктом, а після війни в його стінах розмістився Інститут електротехніки.

Наукові здобутки: від першого комп'ютера до передових досліджень

Феофанія стала колискою української науки. У 1948 році академік Сергій Лебедєв створив тут перший в Україні комп'ютер – Малу електронну лічильну машину (МЕОМ). На честь видатного вченого названо головну вулицю району. Сьогодні тут працюють Інститут теоретичної фізики та інші наукові установи, які зробили значний внесок у розвиток фізики, біології та інформатики.

Природні скарби: каскад озер, цілющі джерела та унікальна флора

Парк "Феофанія" – це справжня зелена оаза Києва. Тут розташований каскад ставків, найстаріші з яких існують ще з часів монастиря. Один із ставків названо Паладинським на честь біохіміка Олександра Паладіна, який любив тут відпочивати. Цілющі джерела парку живлять найхолоднішу купіль у місті, температура води в якій не перевищує 8 градусів навіть улітку. Вважається, що вода з цих джерел має лікувальні властивості. У парку росте понад 150 видів дерев та чагарників, частина з яких занесена до Червоної книги України.

Архітектурні перлини: собор, мозаїки та унікальні споруди

Головною архітектурною пам’яткою Феофанії є Свято-Пантелеймонівський собор, збудований у 1912 році. Також варто звернути увагу на корпус Інституту теоретичної фізики з унікальними мозаїками художника Івана Марчука. Внутрішнє оздоблення будівлі включає панно зі смальти, кераміки та скла, які розкривають теми науки та освіти.

Джерела з цілющою водою

Основні атракції, які варто відвідати:

Свято-Пантелеймонівський собор;

Паладинські озера;

Джерела з цілющою водою;

Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича;

Мозаїки на будівлі Інституту теоретичної фізики;

Лісова купель.

Феофанія сьогодні: гармонія минулого та сучасності

Сьогодні Феофанія активно розвивається як сучасний житловий район з розвиненою інфраструктурою. Проте її історичні та природні пам’ятки залишаються незмінними, приваблюючи туристів та дослідників. Феофанія – це місце, де минуле гармонійно поєднується з сучасністю, а природа надихає на нові відкриття.

Ви можете дістатися до Феофанії від станції метро "Дружби народів" до кінцевої зупинки на вулиці Метрологічній, скориставшись маршруткою № 444. Особистим транспортом слід рухатися вулицею Академіка Заболотного до вулиці Метрологічної, повернувши направо. Якщо ви хочете відвідати Свято-Пантелеймонівський Собор і монастир, потрібно їхати вулицею Метрологічній до знаку "Монастир" і повернути наліво. Для відвідування парку "Феофанія" продовжуйте рух по вулиці Метрологічній, а перед знаком "Хотів" поверніть ліворуч і спустіться вниз вуличкою. Перед входом у парк є спеціальна стоянка для автомобілів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна побачити на Лисій горі в Києві. І які легенди приховує це місце.