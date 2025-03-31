Трамп невдоволений заявами не тільки Путіна щодо перемирʼя - Білий дім

Трамп вважає, що війна має завершитися, але сторони заважають переговорам.

Президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення заявами представників як України, так і Росії щодо війни. Він вважає, що риторика обох сторін не сприяє досягненню миру.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт під час пресконференції. За її словами, американський лідер продовжує активно працювати над досягненням мирної угоди між Києвом і Москвою.

"Президент [США] неймовірно наполегливо працює, щоб досягти мирної угоди між Росією та Україною. І він висловив своє невдоволення заявами, які лунають з обох боків цього конфлікту", – заявила Левітт.

Вона також зазначила, що Трамп чітко висловив свою позицію щодо того, що, на його думку, має статися для завершення війни.

"Він говорив про те, що, на його думку, має відбутися для завершення конфлікту. Він продовжує працювати над цим, а наші команди підтримують контакти", – додала прессекретарка.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що: "Зеленський намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних корисних копалин, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми". Президент США заявив, що главі державі не слід цього робити, бо такий крок матиме серйозні неприємні наслідки.

Нагадаємо,що "Телеграф" повідомляв про те, що російський лідер Володимир Путін 27 березня виступив з черговою низкою гучних антиукраїнських заяв. Серед іншого, Путін вимагав віддати Україну під "тимчасове управління", розмріявся про "добивання ЗСУ", вчергове вже назвав президента України Володимира Зеленського "нелегітимним" та стверджував, що Європа намагається його "обдурити".