З’явилося моторошне відео прибуття ватажка банди "Трен де Арагуа" до Сальвадора зі США після депортацій Трампа

Трамп депортував до Сальвадора ще 17 бандитів з ватажком

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що в неділю ввечері американські військові переправили з Гуантанамо до Сальвадора ще одну групу з 17 членів банд "Трен де Арагуа" та МС-13.

Про це він написав у соцмережі Х. Також Рубіо додав, що серед них були вбивці та ґвалтівники.

"Вчора ввечері в ході успішної контртерористичної операції, проведеної спільно з нашими союзниками в Сальвадорі, військові США вивезли групу з 17 жорстоких злочинців з організацій "Трен де Арагуа" та MS-13, включаючи вбивць та ґвалтівників", — йдеться у публікації.

Американський чиновник додав, що для забезпечення безпеки американського народу президент Трамп визнав Tren de Aragua та MS-13 іноземними терористичними організаціями. За його словами, ці злочинці більше не тероризуватимуть громади та громадян США.

Президент Сальвадора Наіб Букеле підтвердив операцію та опублікував відео, на якому бандитів виводять із літака ВПС США та доставляють до в’язниці Сальвадора. На відео видно, як озброєні до зубів поліцейські доставляють до сумнозвісної в’язниці чоловіків у наручниках і кайданах. Потім їм голять голови та кидають за ґрати.

Серед переведених до Сальвадору був Кейвіс Хесус Арречедер Васкес, громадянин Венесуели та ймовірний лідер "Трен де Арагуа", повідомили Fox News високопосадовці Білого дому. Йому пред’явлено два кримінальні звинувачення, пов’язані з наміром продати наркотики.

Кейвіс Хесус Арречедер Васкес

"Чиновники заявили, що серед депортованих ще шість ймовірних членів Tren de Aragua. Усі переведені особи були громадянами Венесуели або Сальвадора. Деяким пред’явлені кримінальні звинувачення у той час, як більшість було засуджено", — йдеться у статті.

Раніше адміністрація Трампа депортувала сотні ймовірних злочинців-нелегалів до Сальвадору, де вони утримуються в сумнозвісному Центрі утримання під вартою терористів.

Також в Білому домі розповіли про перші 50 днів Дональда Трампа на посаді президента США та назвали 50 його перемог. Деякі з них виглядають дуже сумнівно.