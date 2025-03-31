"Військові не просять грошей": пастор Трампа оприлюднив сильне послання після візиту до Бучі

Пастор зустрівся в Україні з представниками різних релігійних конфесій

Духовний радник президента США Дональда Трампа Майкл Бернс відвідав Бучу, Бородянку та Ірпінь, після чого оприлюднив сильне послання. У ньому він зазначив, що Україна потребує зброї.

За його словами, війна в Україні це більше, ніж питання політики та підтримки тих чи інших партій. Повідомлення було оприлюднено у його Facebook.

За підсумком візиту він повідомив, що зустрівся з представниками різних конфесій, які розповіли йому про те, що росіяни викрали та вивезли за кордон близько 20 тисяч дітей, 700 релігійних будівель було зруйновано, а останнім часом стало відомо про 300 зґвалтованих жінок.

Також він дізнався про історії розстріляних священників та мирних жителів, убитих молодих військовослужбовців, а також побачив фотографії мертвих дітей та старих людей. Бернс зазначив, що у цій ситуації його не цікавить, хто що думає про президента України Володимира Зеленського та про питання виділення коштів на підтримку українських військових.

"Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 (винищувачів) F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще летять на цивільні будинки і вбивають людей. Пам'ятайте, саме президент Трамп відправив Javelin замість подушок. Президент Трамп найкращий друг безневинних мирних жителів України. Він покладе край цій війні", — написав він.

Як відомо, Бернс є євангелістом, політиком та пастором з Південної Кароліни. Він був одним із перших прихильників Дональда Трампа під час його першої каденції та увійшов до списку Times з "16 людей, які сформували президентські вибори 2016 року".

Як повідомлялося раніше, 30 березня з’явилася інформація про те, що Трампа дуже розлютила поведінку Путіна в контексті небажання йти на припинення вогню. Через це він пригрозив запровадити мита проти її нафтової промисловості.