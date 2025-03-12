Українська журналістка в Джидді взяла інтерв'ю у місцевого арабського котика, що він передбачив
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Пухнастик лише голосно нявкав та крутився біля ніг жінки
Олена Чернякова, яка працює журналісткою на телеканалі "Ми Україна" опублікувала щемливе відео з котиком. Вона його зустріла у Джидді на переговорах між США та Україною 11 березня, де було погоджено встановити режим припинення вогню на 30 днів.
Відповідне відео Олена опублікувала у себе на сторінці у Фейсбук. Жінка провела з тваринкою інтерв'ю.
Спочатку Чернякова привіталась з місцевою зіркою англійською мовою. Вона запитала, як у нього справи.
У відповідь пухнастик лише голосно нявкав та крутився біля ніг жінки.
"Я бачу ви хочете дати інтерв'ю. Ну все погано, я знаю, але ти не впадай у відчай. Не тікай, треба стояти тримати стрій", — говорила до кота Чернякова.
Кіт на відео був схожий на вуличного. Ймовірніше він проживає на території, де саме і проводились переговори США і України.
Тварина була брудною. А її зовнішність кардинально відрізнялась від того, яких пухнастиків ми звикли бачити в нашій країні. Його забарвлення більше нагадує породу — Аравійський мау.
В коментарях підписники жартували, що це кіт про Трампа міг говорити. Люди і звернули увагу на те в якому стані був кіт.
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