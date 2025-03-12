Українська журналістка в Джидді взяла інтерв'ю у місцевого арабського котика, що він передбачив

Пухнастик лише голосно нявкав та крутився біля ніг жінки

Олена Чернякова, яка працює журналісткою на телеканалі "Ми Україна" опублікувала щемливе відео з котиком. Вона його зустріла у Джидді на переговорах між США та Україною 11 березня, де було погоджено встановити режим припинення вогню на 30 днів.

Відповідне відео Олена опублікувала у себе на сторінці у Фейсбук. Жінка провела з тваринкою інтерв'ю.

Спочатку Чернякова привіталась з місцевою зіркою англійською мовою. Вона запитала, як у нього справи.

У відповідь пухнастик лише голосно нявкав та крутився біля ніг жінки.

"Я бачу ви хочете дати інтерв'ю. Ну все погано, я знаю, але ти не впадай у відчай. Не тікай, треба стояти тримати стрій", — говорила до кота Чернякова.

Кіт на відео був схожий на вуличного. Ймовірніше він проживає на території, де саме і проводились переговори США і України.

Фото - Олена Чернякова

Тварина була брудною. А її зовнішність кардинально відрізнялась від того, яких пухнастиків ми звикли бачити в нашій країні. Його забарвлення більше нагадує породу — Аравійський мау.

В коментарях підписники жартували, що це кіт про Трампа міг говорити. Люди і звернули увагу на те в якому стані був кіт.

Раніше "Телеграф" розповідав про 20 оригінальних кличок для собак зі змістом.