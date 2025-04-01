Сколько лет вашему коту на самом деле? Как правильно посчитать

Кошачий возраст не такой, как человеческий — большую часть жизни коты проводят взрослыми, тогда как детство и юность проходят очень быстро

Шесть тысяч лет назад кошки стали домашними животными на территории Украины. Они живут не так долго, как люди, но проходят схожие стадии взросления.

На 100% научно доказанного способа измерить соответствие между человеческими годами и кошачьими не существует. Однако один из производителей товаров для кошек предложил приблизительный план, основанный на физических и поведенческих изменениях. Отмечается, что результат приблизителен, ведь все кошки развиваются по-разному.

Предложенный план опровергает миф об "одном человеческом годе как семи кошачьим", ведь коты взрослеют быстрее, а затем их старение замедляется. Первые два года жизни кота – настоящий рывок. За первый год кот проживает 15 человеческих, за второй — 9 лет. После этого, ежегодно добавляется только 4 человеческих за каждый кошачий год.

Соотношение кошачьего и человеческого возраста

Факторы старения кошек похожи на человеческие. Оно зависит от условий жизни, питания, здоровья. Проследить изменения в своем животном можно по поведению. Например, после первых двух лет кошки обычно становятся менее игривыми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что позже других стран кошки добрались до Китая. Но там стали настоящим символом достатка, вошли в верование и обрели немалую приязнь населения. Китайские домашние коты были ввезены торговцами, а местная порода не прижилась.