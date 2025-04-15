На Львівщині суд покарав матір підлітка за відео у TikTok: дізнайтесь, що вона публікувала

На суд жінка не з’явилася

На Львівщині суд оштрафував жінку за TikTok її дочки з російським контентом. Справа була розглянута як неналежне виконання батьківських обов’язків.

Інформація про це була опублікована у Реєстрі судових рішень. Там зазначено, що у місті Стрий дівчина-підліток знімала відео під російський контент із застосуванням нецензурної лексики та опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі "ТікТок".

Наголошується, що такі дії є неповагою до державної мови України. Цей факт вважається неналежним виконанням батьківських обов’язків матір’ю.

На судове засідання мати не з’явилася і не повідомила суду про причини своєї неявки.

Мати підлітка визнали винною у скоєнні правопорушення, передбаченого год. 1 ст. 184 КУпАП та зобов’язали виплатити штраф у розмірі 850 гривень. Крім того, з неї буде стягнуто до доходу держави судовий збір у розмірі 605,60 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Харківській області на матір дитини, яка регулярно прогулювала дистанційне навчання, подали до суду. Рішення вже було винесене.