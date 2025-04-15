"Померти за Україну мало": Залужний назвав два важливих рішення для українців (відео)

Війна — це не лише про самопожертву

Ексголовком України Валерій Залужний, який нині обіймає посаду посла України у Великій Британії, заявив, що "вмерти за Україну" мало. Люди мають розуміти, що таке справжня війна.

Як зазначив Залужний у своєму Telegram, війна — це вибір у двох найважчих рішеннях. І готовність прийняти його має бути у кожного.

"Перше рішення – не злякатись, не злякатись померти. А значить, бути готовим до самопожертви", — каже генерал.

За його словами, готовності померти за Україну, за свободу може бути мало. Адже війна та служба на фронті — це не лише про самопожертву, це ще й про один з найважчих викликів людяності.

"Потрібно ще прийняти друге рішення. Також дуже складне і дуже важливе. А друге рішення полягає в тому, що ти маєш бути готовим вбити. І саме готовність не тільки померти, але саме готовність вбивати за Україну грає велику роль", — каже Залужний.

Він пояснює, що ці рішення приймають не завдяки вихованню, впливу зовнішніх факторів. Їх допомагає приймати код нації, який формується історією української держави, саме вона сповнена боротьби і відданості Україні.

"І з цією історією, цією культурою наш ворог також бореться. Ну, а тепер, що ж нам робити? А нам робити потрібно лише одне. Культурі зробити так, щоб цей ланцюжок цього коду генетичного не обірвався. А він лише розширився і далі зашивався до наших дітей, внуків і до нашої нації", — резюмував Залужний.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Залужний розповів, як в секретному німецькому штабі разом з партнерами планували операції ЗСУ