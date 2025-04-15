Залужний пояснив, чим український світ відрізняється від "руського міра" (відео)

Що таке російський світ, немає навіть сенсу пояснювати, зазначив він

Ексголовком України Валерій Залужний, який нині обіймає посаду посла України у Великій Британії поділився думками, чим український світогляд відрізняється від російського. Він коротко та влучно відповів на запитання, чим для нього є український світ на противагу "рускому міру".

Про це Залужний говорив під час свого виступу на відкритті нового освітнього простору — Української Школи Управління. Фрагмент з відповіддю на питання про різницю між Україною та РФ ексголовком опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Відповідь дуже проста. Це добро і зло, це тьма і світло, це в кінці кінців майбутнє і забуття. Це абсолютно різні речі, і всі ці речі зійшлися у боротьбі за світле, за майбутнє, за любов. Ось що таке український світ. Що таке російський світ, немає навіть сенсу пояснювати. Це те, що нас вбиває щодня і доказує, що нас не існувало, але ми є", — сказав ексголовком.

Як повідомляв "Телеграф", на цьому ж заході Валерій Залужний назвав два важливих рішення для українців. Важливо не лише не боятися померти за Україну.