Вихідні точно спокійно не пройдуть. Якої сили прогнозується магнітна буря

Вчені попереджають про геомагнітні коливання 4-5 балів

Сила затяжної магнітної бурі виросла з "оранжевого" до "червоного" рівня. Сильний шторм прогнозується всього один день, а на вихідних знову опуститься до середнього.

Як повідомили синоптики в NOAA, передав сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, упродовж 11-12 квітня є ймовірність магнітних бур класу G1, тобто 5 балів. Вони виникнуть внаслідок викиду корональної маси (СМЕ), який вилетів у космос вибухом сонячної нитки 8 квітня.

Тим часом сайт Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу оновив графік геомагнітних бур на Землі. Згідно з ним, у п'ятницю, 11 квітня, на Землі вирує сильна 5-бальна магнітна буря. Вже у суботу, 12 квітня, вона знизить свою активність до 4 балів. Неділя, 13 квітня, також пройде разом зі середнім геомагнітним штормом.

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