Ягоди будуть розміром з кулак: чим удобрити полуницю під час цвітіння для великих та соковитих плодів

Це добриво можна приготувати вдома своїми руками

Полуниця — улюблена ягода багатьох із соковитими та смачними плодами. Багато дачників вирощують полуницю вдома, щоб на початку літа ласувати стиглими ягодами. Однак, щоб плоди були ще більшими і смачнішими, кущі полуниці потрібно підгодовувати в період цвітіння.

"Телеграф" розповість, як приготувати домашнє добриво із підручних інгредієнтів. Після поливу полуниці цим розчином ягоди будуть великими, соковитими та смачними.

Чим удобрити полуницю під час цвітіння?

Гарним добривом для полуниці є дріжджі та цукор, які потрібно розбавити у воді, пише Express. Всі ці компоненти утворюють насичений поживними речовинами розчин, який стимулює ріст і дає енергію полуниці.

Дріжджі діють як "електростанція поживних речовин" для рослин полуниці. Вони розподіляють по корінню і стеблах азот, фосфор, калій, вітаміни групи В та білки. Всі ці поживні речовини необхідні зростання кущів і формування великих соковитих ягід.

Цукор у цьому добриві виступає каталізатором корисних ґрунтових мікробів, які підвищують якість землі та створюють гарне середовище для коріння полуниці. Суміш цукру та дріжджів дуже корисна для полуниці, особливо в період цвітіння.

Поливати добривом потрібно кожен кущ ягід біля стебел. Особливо це актуально під час цвітіння полуниці.

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