Мирний план Трампа передбачає розміщення європейських військ в Україні? ЗМІ дізналися деталі

Найскладніше — як виглядають сили безпеки, зазначило джерело

Мирний план Трампа, який може бути оприлюднено президентом США протягом найближчих трьох днів, включає розміщення європейських військ в Україні. Проте умови угоди перебувають на стадії обговорення.

Про це з посиланням на урядовця адміністрації США повідомляє New York Post. За словами співрозмовника видання, питання розміщення європейських сил безпеки в Україні є найскладнішим.

Європейські війська можуть бути розміщені в Україні — що відомо

Зазначається, що хоча умови майбутньої угоди ще не затверджені остаточно, "оскільки Київ та Москва обговорюють план усередині країни", один високопосадовець з адміністрації заявив, що вони можуть включати розгортання європейських військ в Україні. Це стане актуально у разі досягнення припинення вогню.

"Найскладніше — як виглядають сили безпеки. Ми називаємо це силами забезпечення стійкості. Сили стійкості є частиною гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають", — сказав чиновник.

За дотриманням припинення вогню слідкуватиме спеціальна комісія

Крім того, розглядається питання щодо створення окремих сил для спостереження за припиненням вогню. Це має виглядати як "спільна комісія" у складі росіян, українців та третьої країни, яка не входить до НАТО.

Завдання цієї комісії полягатиме у спостереженні за лінією фронту. Вона має гарантувати, що обидві сторони склали зброю.

За словами чиновника, США також можуть бути залучені у забезпеченні миру. Проте їхня роль буде не як військова сила на місцях, а як "фінансова сила разом із третьою стороною".

Пропозиції США щодо мирної угоди — що відомо

Окрім виключення можливості вступу України у НАТО, пропозиції адміністрації Трампа включають потенційне визнання США анексії Криму Росією. Ще одна ідея Сполучених Штатів — визначення території навколо ЗАЕС нейтральною, з контролем з боку США.

За даними WSJ, ці пропозиції Вашингтон передав Києву в конфіденційному документі у Парижі 17 квітня. Їх також отримали представники європейських країн, що залучені до мирного процесу.

Як повідомляв "Телеграф", Росія задоволена пропозицією США виключити вступ України до НАТО в рамках майбутньої мирної угоди. При цьому Москва не проявляє ознак того, що готова укласти угоду найближчим часом.