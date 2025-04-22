Мешканці Дніпропетровщини обурені: тариф зріс, а води в крані немає

Районний центр опинився в скрутному становищі — у них немає свого джерела води

В частині міст України тариф на водопостачання та водовідведення зріс з 1 квітня, деінде підійматимуть вартість води з 1 травня. Однак на Дніпропетровщині в місті Самар (колишній Новомосковськ) мешканців обурило не тільки зростання тарифу.

Вони активно звертають увагу місцевої влади, що якість надання послуг не відповідає вартості. Воду регулярно вимикають і вдень, і вночі без попередження, а коли вода є вона подається із низьким тиском. Тож власники газових колонок не можуть отримати гарячої води.

Мешканці намагаються достукатися до комунальників через соцмережі

Надавач послуг ТОВ "КОМСІТІ" каже, що ціни зросли через збільшення вартості покупної води. Самар не має власного водозабору, звітує міськрада, — вся вода для міста закуповується у Дніпрі, в КП "Дніпроводоканал". Саме це визначає більшу частину тарифу для мешканців Самару та району.

З 1 січня 2025 року "Дніпроводоканал" підняв ціну на воду. Відповідно і в Самарі вартість виросла. Централізоване водопостачання для населення, бюджетних установ та інших споживачів коштуватиме – 45,87 грн/куб.м з ПДВ. Близько 20 грн в тарифі — вартість куба покупної води.

Мешканці кажуть, що води регулярно немає

Проблема виникла у власників газових колонок

Окрім Самару вартість води зросла у громадах:

Піщанська СТГ: водопостачання – 69,82 грн/куб.м, водовідведення – 55,79 грн/куб.м

Черкаська СТГ: водопостачання – 76,02 грн/куб.м, водовідведення – 51,53 грн/куб.м.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки має коштувати вода, щоб покрити потреби водоканалів. При цьому у великих містах вартість не росла з 2022 року.