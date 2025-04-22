В окупованому Донецьку влаштували масове полювання на "мігрантів"

Кажуть, що було виявлено сотні випадків

В окупованому Донецьку так звані правоохоронці фейкових республік розпочали масштабну операцію проти нібито нелегальних мігрантів. За даними місцевих пабліків, поліція окупантів перевірила близько 450 об'єктів, включаючи будівельні майданчики, торговельні точки, заклади громадського харчування, транспортну інфраструктуру та місця компактного проживання іноземців.

На відео з місця подій видно, як спецпризначенці націлюють зброю на людей та виводять їх із приміщень. Окупаційні правоохоронці перевіряли документи у продавців на ринках та водіїв транспортних засобів. Згідно з відеоматеріалами, серед затриманих можуть бути уродженці Узбекистану та інших країн Центральної Азії.

Окупанти відзвітували, що у результаті рейду нібито було виявлено понад 200 адміністративних правопорушень. Найчастіше фіксували "порушення правил перебування в РФ іноземних громадян та осіб без громадянства".

Такі затримані можуть стати "гарматним м'ясом" у війні проти України. Вже були зафіксовані випадки, коли окупаційна влада примусово мобілізувала мігрантів для участі у бойових діях на українській території.

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