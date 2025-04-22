Путін хоче збудувати для Трампа хмарочос у Москві: президент США може приїхати закладати перший камінь

Кремль хоче купити прихильність Трампа

Російська влада обговорює можливість відновлення планів будівництва Trump Tower у Москві, щоб зацікавити президента США Дональда Трампа покращити відносини між країнами.

Про це повідомило видання Moscow Times з посиланням на власні джерела. Згідно з інформацією, представники Кремля розробляють ідею "великої угоди", яка включає будівництво 150-поверхового хмарочоса та передбачає безпосередню участь Трампа у церемонії закладання першого каменя в Москві.

Після перемоги Трампа на президентських виборах у США російські чиновники та великі компанії отримали завдання підготувати пропозиції для відновлення співпраці зі Сполученими Штатами. Особлива увага нібито приділяється проєктам, які можуть особисто зацікавити американського президента.

У розробці планів щодо відновлення співпраці беруть участь російські компанії, які зараз перебувають під американськими санкціями: "Роснефть", "Росатом" і "Полюс Золото". Також до процесу залучений алюмінієвий гігант "Русал".

"Тут важлива швидкість, ефект і видовищність — усе, що інтуїтивно цінує Трамп", — розповіло Moscow Times джерело, близьке до Кремля.

Вежа Трампа у США

Уперше Трамп висловив ідею будівництва 58-поверхового хмарочоса в Москві 2013 року, задовго до свого першого президентства. Очікувалося, що головним партнером стане російський олігарх Арас Агаларов, однак плани не реалізувались.

У 2015 році американський забудовник російського походження Фелікс Сатер спробував відновити план будівництва Trump Tower у Москві. Проєкт знову зупинили після початку президентської кампанії Трампа.

Хмарочос Трампа в Москві мав би мати 250 елітних апартаментів, 15-поверховий готель на 150 номерів, спа-центр, офісні приміщення, фітнес-центр та престижну автостоянку.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Європі оцінили загрозу скасування санкцій США проти Росії.