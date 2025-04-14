Магнітна буря ненадовго спаде, але потім буде ще сильнішою. Прогноз на ці дні

На початку цього тижня землянам варто готуватись до геомагнітних гойдалок

Затяжна магнітна буря досі не завершилась і на геомагнітну тишу не варто очікувати найближчими днями. Астросиноптики попереджають про викид корональної маси (СМЕ), який може стати причиною подовження геомагнітного шторму.

CME пролітав поблизу Землі 12 квітня, можливо, навіть завдавши різкого удару. Непомітне близьке зіткнення не відразу спричинило геомагнітну бурю, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Однак, за словами вчених, незначні шторми класу G1 можливі 13 квітня, коли Земля проходитиме крізь намагнічений слід CME.

Магнітні бурі 14-20 квітня

Тим часом сайт Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу оновив графік геомагнітних бур на Землі. Відповідно до нього, наразі, 14 квітня, на Землі вирує сильна 5-бальна магнітна буря. Вже у вівторок, 15 квітня, вона знизить свою активність до 4 балів. Однак 16 квітня передбачається збільшення сили магнітної бурі, але вже до 6 балів.

Упродовж 17-20 квітня буде низька сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну знову повернуться заморозки та дощі.