Українські імена,які Росія вкрала та привласнила собі - Богдан, Леся

В російській традиції вони або спрощувалися, або втрачали своє українське забарвлення

Імена чоловіків і жінок завжди були важливі. Але російський народ часто володів або адаптував українські імени, видаючи їх за свої, особливо в радянський період, коли українська ідентичність придушувалася. Деякі традиційні українські імена, які мають слов'янське або дохристиянське походження, могли бути "перекручені" чи запозичені.

"Телеграф" розповість, що вони означають. А також, як саме Росія їх могла присвоїти собі.

Ось приклади таких імен, які вважаються українськими, але активно використовувалися в Росії:

Чоловічі імена:

Богдан (походити від "дана Богом", популярний в Україні, але в Росії часто скорочується до "Богдаша" чи "Богданчик").

Ярослав (поширене в Київській Русі, асоціюється з Ярославом Мудрим, але в Росії стало "русским" ім'ям).

Святослав (з коренем "свят" і "слав", типово українське, але користування в Росії).

Ігор (пов'язане з князем Ігорем, але в Росії сприймається як загальнослов'янське).

Остап (традиційне українське ім'я, але в Росії асоціюється з літературними персонажами, як Остап Бендер).

Жіночі імена:

Оксана (походить від грецького "Ксенія", але в Україні набуло унікального звучання; в Росії рідше, але запозичене).

Соломія (давньоукраїнське ім'я, пов'язане з Соломією Крушельницькою, але в Росії може сприйматися як екзотичне).

Леся (скорочення від Олени чи Лариси, але в Україні стало самостійним ім'ям, асоційованим з Лесею Українкою).

Зоряна (з коренем "зоря", типово українське, але в Росії можна використовуватися як рідкісне).

Дарина (походить від "дарована Богом", популярна в Україні, але в Росії скорочується до "Даша").

Ці імена мають глибоке коріння в українській культурі, але в російській традиції вони або спрощувалися, або втрачали своє українське забарвлення. Наприклад, як зазначає джерело, росіяни "перекручували" українські імена на свій лад, що було частиною політики русифікації.

Раніше "Телеграф" писав, які імена стали мемами.