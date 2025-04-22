Скільки українців перебуває у російському полоні, або зникли безвісти: названо дуже сумну цифру

Цифра охоплює усіх, хто зник з 2014 року – військовослужбовців, цивільних громадян, осіб без громадянства, іноземців, які на законних підставах перебувають в Україні й так далі

З початку фактичної війни з Росією, в тому числі повномасштабного вторгнення, тобто з 2014 по 2025 рік до Єдиного реєстру зниклих безвісти занесли понад 63 тисячі людей. Тільки щодо 10 тисяч є точні дані щодо їхнього перебування у полоні, доля інших залишається невідомою.

Про це заявив уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в інтервʼю "Суспільному". За його словами, Україна всіма способами намагається встановити місцеперебування зниклих.

"У розшуку перебувають понад 60 тисяч людей. Щодо близько 10 тисяч маємо підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження – від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) – так і про неофіційні", – розповів він.

До реєстру вносять дані щодо усіх, хто зник з 2014 року – українських військовослужбовців, цивільних громадян України, осіб без громадянства, іноземців, які на законних підставах перебувають в Україні. Окремо до реєстру вносяться дані щодо неідентифікованих тіл – таких теж багато. Неофіційні джерела грають велику роль у встановленні місцеперебування зниклих: зокрема, завдяки свідченням звільнених військовополонених та пошуку через OSINT вдалося з'ясувати долю понад 1500 осіб, які вважалися зниклими безвісти.

Виключити з реєстру можуть на підставі двох фактів: або людину вдалося звільнити з полону, або експертиза підтвердила ідентифікацію тіла, як такого, що належить особі в реєстрі. Добросердов зазначив, що більшість цивільних у реєстрі зникли на тимчасово окупованих територіях. Якщо з людиною на ТОТ є контакт, щодо неї не вчинено окупантами незаконних дій, зазвичай заява про зникнення не надходить.

"Але ж є й інші історії, коли цивільних затримують, піддають тортурам, вони зникають і ніхто не знає, що з ними відбулося. Щодо таких випадків надходять заяви в поліцію. Або це моніториться по ЗМІ на окупованих територіях. Це все фіксується і далі збираються дані, куди ж поділася ця людина", – резюмував він.

Нагадаємо, що 19 квітня ще 277 українських захисників повернулися із російського полону. 246 із них повернулися в рамках обміну, а ще 31 вдалося звільнити поза обміном. До цього черговий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 19 березня. Додому повернулися 175 українських військових, а також 22 важкопоранені бійці, які потребують негайної медичної допомоги.

За даними Координаційного штабу із поводження з військовополоненими, з початку повномасштабного вторгнення Росії проведено вже 63 обміни полоненими. В рамках обмінів було звільнено 4552 українських громадян – як військовослужбовців, так і захоплених у заручники цивільних. Додатково поза обмінами Україні вдалося звільнити з російського полону 529 осіб.