В Києві продають кав'ярню: як вона виглядає та скільки коштує

Київська кав’ярня за 27 500$: прибутковий бізнес чи пастка?

В центрі Києва, в ЖК Подол-град пропонується до продажу кав'ярня. Заклад повністю готовий до роботи: залишається все обладнання. Вартість об’єкту 27 500$.

Відповідне оголошення було опубліковано на одному з найпопулярніших українських сайтів купівлі-продажу.

Характеристики приміщення:

Площа: 56 м²

Посадкових місць: 14

Система охорони встановлена

Літня тераса: 2 столи, 6 стільців зеленого кольору

Автор оголошення повідомляє про такі умови продажу:

Передається Instagram-акаунт кав’ярні

Всі необхідні розхідники в наявності для роботи на 2-3 місяці (окрім кави)

Оренда кавомашини складає 5000 грн/міс

За твердженням продавця дана кав’ярня має такі фінансові показники:

В несезонний період прибуток — від 230 000 грн/міс

У сезонний період — від 300 000 грн/міс

Оренда приміщення: 25 000 грн/міс + комунальні платежі

Вартість 1 м² комунальних послуг — 8,2 грн

Додаткові переваги, що пропонуються:

Повний супровід нового власника протягом двох тижнів

Передача всієї бази постачальників

Cучасний стильний дизайн, зручні крісла та журнальні столики, що створюють затишну атмосферу.

Вулична тераса — розташована біля закладу, що додає можливість обслуговувати гостей на відкритому повітрі.

Барна зона — оснащена професійною кавомашиною La Marzocco, вітриною з випічкою та закусками, а також всім необхідним обладнанням для повноцінної роботи.

Купівля цієї кав’ярні виглядає привабливою, адже бізнес уже налагоджений, має клієнтську базу та стабільний дохід. Проте варто ретельно перевірити фінансові показники, умови оренди та реальні витрати на утримання закладу. Якщо заявлений прибуток відповідає дійсності, інвестиція може окупитися досить швидко. Але важливо розуміти, що без досвіду в ресторанному бізнесі успіх не гарантований, і майбутньому власнику доведеться активно керувати закладом, щоб зберегти його прибутковість.

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