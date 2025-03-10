В Киеве за копейки сдают "домик для интроверта" на берегу Днепра (фото)

В домике есть все удобства, хотя сам он весьма маленький

В Киеве на берегу Днепра можно снять уютный маленький домик. Обойдется он всего в 6000 гривен на месяц.

Об этом говорится в объявлении, обнародованном на сайте OLX. Здание находится в Дарницком районе (левый берег) неподалеку от станции метро Славутич.

Домик-студия имеет лишь одну комнату общей площадью 36 квадратных метров, из которых 7 приходится на кухню. Несмотря на скромные размеры, здание имеет доступ к интернету, водоснабжению, отоплению и даже резервное питание на случай блэкаута.

Также там установлены холодильник, духовка, плита, стиральная машинка и имеется пылесос и электрочайник.

В доме имеется душевая кабинка, мебель, балкон и терраса. Он расположен на охраняемой территории с парковкой и снабжен решетками на окнах и сигнализацией.

Неподалеку от жилища расположена вся необходимая инфраструктура, для комфортного проживания. Кроме того владелец здания не против того, чтобы в домике жили студенты или люди с детьми. Он также разрешает курить в помещении.

Напомним, в центре Киева, в ЖК Подол-град предлагается к продаже кофейня. Заведение полностью готово к работе: остается все оборудование. Стоимость объекта 27 500$.