В Киеве за копейки сдают "домик для интроверта" на берегу Днепра (фото)
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В домике есть все удобства, хотя сам он весьма маленький
В Киеве на берегу Днепра можно снять уютный маленький домик. Обойдется он всего в 6000 гривен на месяц.
Об этом говорится в объявлении, обнародованном на сайте OLX. Здание находится в Дарницком районе (левый берег) неподалеку от станции метро Славутич.
Домик-студия имеет лишь одну комнату общей площадью 36 квадратных метров, из которых 7 приходится на кухню. Несмотря на скромные размеры, здание имеет доступ к интернету, водоснабжению, отоплению и даже резервное питание на случай блэкаута.
Также там установлены холодильник, духовка, плита, стиральная машинка и имеется пылесос и электрочайник.
В доме имеется душевая кабинка, мебель, балкон и терраса. Он расположен на охраняемой территории с парковкой и снабжен решетками на окнах и сигнализацией.
Неподалеку от жилища расположена вся необходимая инфраструктура, для комфортного проживания. Кроме того владелец здания не против того, чтобы в домике жили студенты или люди с детьми. Он также разрешает курить в помещении.
Напомним, в центре Киева, в ЖК Подол-град предлагается к продаже кофейня. Заведение полностью готово к работе: остается все оборудование. Стоимость объекта 27 500$.