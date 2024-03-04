Польща шукає вихід з конфлікту з фермерами: ЗМІ з'ясували, що робить Варшава

Якщо Польща зможе досягти домовленості, проблему буде частково вирішено

Польща та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ведуть переговори щодо скасування для поляків частини вимог так званого "зеленого курсу" Європейського Союзу, а також щодо вирішення проблеми "напливу продукції". Якщо це буде зроблено, таке рішення дозволить значно пом'якшити ситуацію з фермерськими протестами.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, пише портал Onet. На думку Шейни, ЄК може піти назустріч Польщі, оскільки це великий сільськогосподарський ринок, який знаходиться поблизу України.

"Якщо нам вдасться узгодити вимоги Польщі в ЄС, як ми успішно узгодили заходи ЄС, вони стануть спільною позицією Союзу. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра Туска, що якщо це займе занадто багато часу, ми внесемо зміни, запровадимо прикордонні блокади, дамби та мита в односторонньому порядку", – заявив він.

За словами посадовця, поки що варіант, що Польща та Єврокомісія домовляться, виглядає найбільш ймовірним. В такому випадку під час переговорів з Україною 28 березня проблема на кордоні фактично "не існуватиме".

Нагадаємо, блокування кордону польськими мітингувальниками продовжується. Нині заблоковано всі напрямки, а ситуація загострюється.

Мітингувальники на польсько-українському кордоні вчергове не пропускають вантажівки із допомогою для українських військових. Зокрема, фури стоять перед пунктом пропуску "Медика-Шегині".