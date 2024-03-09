Ймовірний ворог тільки один: французські війська готуються до великої війни у Європі

На найбільшому полігоні Франції відтворили умови, максимально наближені до бойових

Французська армія веде активну підготовку до війни високої інтенсивності проти супротивника, який може зрівнятися з ними за вогневою міццю. Зараз для будь-якої європейської країни є лише один такий ворог – це Росія.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на офіцерів, з якими поспілкувалися журналісти. Зазначається, що армія Франції корінним чином змінила підхід до тренування військ.

Керівник центру бойової підготовки в Майї-ле-Камп у східній Франції, полковник Аксель Деніз сказав, що війна в Україні повернула до Європи бачення повномасштабної війни величезних розмірів. Франція готується саме до такої війни, причому планує зробити це якнайшвидше.

Умови підготовки в Майї-ле-Камп максимально наблизили до умов на реальному полі бою. Під час тренувань відтворюють звук, жар, світло артилерійського вогню, щедро мінують територію учбовими мінами, імітують переривання радіозв'язку та розрив керівних ланцюжків. Окрім того, Майї-ле-Камп взагалі унікальне місце: полігон за площею більше, ніж Париж (понад 120 квадратних кілометрів). Це єдине місце, де різні підрозділи та роди військ французської армії можуть проводити спільні навчання.

Офіцери у розмові з виданням утримувалися від коментарів, проти кого саме спрямована така інтенсивна підготовка військ. Але журналісти роблять висновок, що зараз для Франції існує тільки один супротивник такого рівня – Росія.

Зазначимо, що нещодавно Еммануель Макрон, якого раніше звинувачували у повільності та нерішучості, зробив гучну заяву щодо введення військ НАТО в Україну. Проте лідери інших країн альянсу поспішили відповісти відмовою. Більшість із них заявили, що не будуть направляти своїх військових до України.

У Франції можуть відправити солдатів в обхід альянсу. Саме це питання обговорювалося у Єлисейському палаці 7 березня. Прем’єр-міністр країни Габріель Атталь також підтримує ідею президента.

7 березня Макрон заявив, що французькі війська можуть бути введені в Україну для допомоги Збройним силам в тому випадку, якщо російським терористам вдасться прорвати фронт у напрямку Одеси або Києва.