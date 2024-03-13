Макрон готує звернення до нації з приводу війни в Україні: коли і про що говоритиме

Парламент Франції після суперечок проголосував за безпекову угоду з Україною

Президент Франції Еммануель Макрон виступить із терміновим зверненням до французької нації. Йтиметься про війну в Україні.

Його виступ призначено на 14 березня. Про це пише Le Figaro.

Напередодні парламент країни схвалив стратегію французького президента щодо України та підтримав двосторонню угоду про безпеку.

Перед голосуванням французький прем’єр Габріель Атталь заявив про переломний момент у конфлікті. Він зазначив, що перемога Росії несе "реальну небезпеку для повсякденного життя французького народу". За його словами, утриматися від голосування – це як утекти від відповідальності перед історією.

Стратегію підтримали 372 французькі депутати. "Проти" виступили 99 обранців народу Франції, ще 101 депутат утримався. У середу, 13 березня, питання мають обговорити у Сенаті.

Що відомо про гарантії безпеки від Франції

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський прибув до Франції.

У Парижі він підписав із Еммануелем Макроном угоду про гарантії безпеки для України. Згідно з цим документом, Франція допоможе країні захистити від російської агресії. Крім того, країна візьме участь у відновленні та інтеграції до європейських та євроатлантичних інститутів.

У свою чергу газета Politico повідомила, що Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрінуться 15 березня у Берліні з канцлером ФРН Олафом Шольцем для обговорення ситуації в Україні. Видання вказує, що це буде перша зустріч у форматі "Веймарського трикутника" з того часу, як Туск обійняв посаду глави уряду у грудні 2023 року. Мета зустрічі — продемонструвати згуртованість лідерів у роботі з українського питання на тлі повідомлень у ЗМІ про розбіжності, що посилюються.

Раніше "Телеграф" розповів, чим французька армія може посилити ЗСУ і якою буде реакція Кремля.