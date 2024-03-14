Вбивство українки сколихнуло маленьке містечко в Німеччині: поліція вже тиждень не може знайти зачіпки

У містечку проживає трохи більше 20 тисяч людей

На заході Німеччини у невеликому містечку Гоккенгайм сталося резонансне вбивство, яке поставило поліцію та громадськість на вуха. Тіло 27-річної українки було знайдено ще 7 березня, але на слід підозрюваного так і не вийшли.

Як інформує Bild, тіло біженки з України було виявлено вранці 7 березня на річковому пандусі випадковим перехожим, який звернувся до поліції.

Правоохоронці, які прибули на місце, встановили, що жінку вбили, проте тривалий час її особа залишалася невстановленою. 12 березня стало відомо, що загибла проживала у притулку для біженців у тому ж районі, де було знайдено її тіло, разом зі своєю матір’ю та п’ятитижневою дитиною. Однак знайти їх так і не вдалося.

Наразі поліція намагається знайти матір загиблої, 51-річну Марину Стеценко, яка, як вважають правоохоронці, є важливим свідком у цій справі.

Марина Стеценко

Станом на 13 березня у поліції повідомили, що отримали близько 50 звернень, проте жодної зачіпки про особу вбивці знайдено не було. Також залишається незрозумілою доля дитини загиблої та її матері.

Варто зазначити, що Гоккенгайм це містечко на заході Німеччини, де проживає трохи більше ніж 20 тисяч людей.

Як повідомлялося раніше, у селі Вежбінек Великопольського воєводства у Польщі в одному з будинків виявили мертвим трирічного хлопчика з України. Батьки дитини сповістили про трагедію правоохоронців у понеділок, 11 березня.