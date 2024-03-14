Убийство украинки всколыхнуло маленький городок в Германии: полиция уже неделю не может найти зацепки

В городке проживает чуть более 20 тысяч человек

На западе Германии в небольшом городке Хоккенхайм произошло резонансное убийство, которое поставило полицию и общественность на уши. Тело 27-летней украинки было найдено еще 7 марта, но на след подозреваемого так и не вышли.

Как информирует Bild, тело беженки из Украины было обнаружено утром 7 марта на речном пандусе случайным прохожим, который обратился к полиции.

Прибывшие на место правоохранители установили, что женщину убили, однако длительное время ее личность оставалась неустановленной. 12 марта стало известно, что погибшая проживала в приюте для беженцев в том же районе, где было найдено ее тело, вместе со своей матерью и пятинедельным ребенком. Однако найти их так и не удалось.

Теперь полиция пытается найти мать погибшей, 51-летнюю Марину Стеценко, которая, как считают правоохранители, является важным свидетелем по этому делу.

Марина Стеценко

По состоянию на 13 марта в полиции сообщили, что получили около 50 обращений, однако ни одной зацепки о личности убийцы найдено не было. Также остается неясной судьба ребенка погибшей и ее матери.

Стоит отметить, что Хоккенхайм это городок на западе Германии, где проживает чуть больше 20 тысяч человек

Как сообщалось ранее, в селе Вежбинек Великопольского воеводства в Польше в одном из домов обнаружили мертвым трехлетнего мальчика из Украины. Родители ребенка известили о трагедии правоохранителей утром в понедельник, 11 марта.