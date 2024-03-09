На Одещині затримали підозрюваного у вбивстві військового: подробиці

Підозрюваний зізнався у скоєному злочині

У п’ятницю, 8 березня, у Подільську Одеської області було вбито чоловіка у військовій формі. Наступного дня, у суботу, поліція затримала підозрюваного.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

За даними слідства, підозрюваним виявився житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. У скоєному він зізнався.

Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та провели низку оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, в результаті яких оперативно викрили зловмисника.

"Наразі вирішуємо питання про повідомлення йому про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині та обрання запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років", — зазначив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Нагадаємо, що вбивство відбулося у центрі міста, на проспекті Шевченка. Місцеві канали припустили, що загиблому чоловікові на вигляд приблизно 40 років. Точно визначити вік важко, адже внаслідок побоїв обличчя загиблого сильно понівечено.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок ракетної атаки 9 березня на Дніпропетровщині загинув підліток.