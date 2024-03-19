Импорт зерна из России и Беларуси: ЕС готовится к радикальному решению – FT

Цены могут вырасти как минимум на половину

В Европейском Союзе готовятся ввести пошлину на импорт зерна из России и Беларуси, которое активно и в больших объемах закупает Польша. Это ограничение будет первым, которое касается пищевых продуктов после начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что Брюссель долго сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии по ограничению импорта из России и Беларуси.

Однако, по данным источников, Комиссия введет тариф в размере 95 евро за тонну на зерно из России и Белоруссии в ближайшие несколько дней. Это может привести к росту цен не менее чем на 50%.

Пошлины в 50% также будут наложены на масличные культуры и продукты их переработки.

Иностранное издание напомнило, что в пятницу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила премьеру Польши Дональду Туску, что "оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России".

Однако комиссар по торговле Валдис Домбровскис, скорее всего, выберет тарифы, а не санкции, ведь это не потребует единогласного одобрения столиц, как в случае с санкциями.

Ранее "Телеграф" писал, что Чехия планировала предложить странам Европейского Союза полностью запретить импорт российского и белорусского зерна в Европу. Покупка российского зерна – это финансирование агрессивной войны российских террористов против Украины.