"Будемо наполягати": Чехія запропонує заборонити експорт російського зерна в Європу

Чехія не розуміє, чому Європа досі купує російське зерно

Чехія найближчим часом запропонує країнам Європейського Союзу заборонити експорт російського та білоруського зерна до Європи. Придбання російського збіжжя – це фінансування агресивної війни російських терористів проти України.

Про це заявив міністр сільського господарства країни Марек Виборний, пише чеське видання Novinky. Портал зазначив, що на цьому тижні в Чехії повинні пройти нові фермерські протести, але міністр буде у відрядженні за межами країни.

"Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні були в списку санкцій і не імпортувалися до Європи", – зазначив Виборний, коментуючи ініціативу Чехії.

Міністр додав, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вже наступного тижня представить цю пропозицію на засіданні Європейської Ради. Чехія не розуміє, які можуть бути причини для підтримки російських терористів європейськими країнами – а саме це стається, коли європейці купують російські та білоруські зернові.

Як писав "Телеграф", у Польщі та Литві збираються розширити санкції проти Росії та заборонити імпорт зерна з РФ. Про такі наміри 4 березня заявили глава польського уряду Дональд Туск та глава литовської держави Гітанас Науседа.

Зазначимо, що раніше про намір заборонити ввезення російського зерна повідомляла Латвія. Агропродукцію назвали ще однією зброєю Путіна.

Литовські фермери називають своєю головною проблемою російське зерно. Вони домагаються від влади захисту їхніх інтересів. Українське зерно вони блокувати не збираються, як польські аграрії, про що раніше заявив голова Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціяускас. Він наголосив, що питання з українськими фермерами вирішують дипломатичним шляхом.