"Вони плавно проїжджають": у Польщі спростовують інформацію про затримки українських автобусів на кордоні

Відреагували одразу у двох польських відомствах

Речниця Головної комендатури польської поліції Катажина Новак заперечила інформацію про те, що протестувальники разом із поліцією зупиняють автобуси з пасажирами на українсько-польському кордоні, яку вдень у своєму X (Twitter) опублікував віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури вдень повідомляв про те, що на заблокованому кордоні зупиняють автобуси із пасажирами, які їдуть до Польщі та назад.

Про це пише польське видання PAP, посилаючись на коментар речниці. За її словами, пасажирські автобуси безперешкодно проїжджають кордон.

"Це неправда, нічого подібного не відбувається. Ми, як поліція, абсолютно не контролюємо ні гуманітарну, ні військову, ні медичну допомогу, ні автобуси, які перевозять людей. Вони плавно проїжджають", — сказала Новак.

Відреагували на інформацію про нібито заблоковані пасажирські автобуси також і в Міністерстві внутрішніх справ Польщі.

"Допомога та автобуси з цивільними проходять через кордон з Україною без проблем. Подана інформація не відповідає дійсності. Гуманітарна, військова, медична допомога та пасажирські автобуси перетинають кордон безперешкодно", — зазначила речниця МВС та адміністрації Польщі Пауліна Клімек.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Туск зробив дуже неприємну для України пропозицію, на фоні блокади українсько-польського кордону. Прем’єр-міністр Польщі запропонує Європейському Союзу скасувати торгові преференції для України.