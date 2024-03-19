Зрада? Франція теж вимагає обмеження імпорту українського зерна

Обмеження імпорту українського зерна в Європу може завдати воюючій країні шалених збитків

Франція заявила про підтримку Польщі у закликах до Європейської комісії впровадити подальші обмеження на імпорт української агропродукції до Європи. Париж погрожує зірвати переговори про продовження для України режиму вільної торгівлі з Європейським Союзом ще на рік.

Про це пише видання Politico. Зазначається, що через впровадження обмежень Україна може втратити від торгівлі до 1,2 млрд євро, що занадто багато для воюючої країни – саме в таку суму оцінили можливі українські збитки джерела видання.

"Це величезне скорочення для країни, яка насправді потребує всієї можливої ​​допомоги. Країни-члени, які найбільше підтримують Україну, водночас завдають їй найбільшої шкоди" – обурився один з дипломатів.

Оцінка можливих втрат проводилася Єврокомісією. А позиція Франції та Польщі може негативно вплинути на майбутні переговори з країнами ЄС. Водночас країни ЄС скаржаться, що перебувають під тиском фермерів, які замість підготовки до посівної та виробництва конкурентоспроможної продукції виходять на мітинги, блокують траси та вимагають заборонити український агроімпорт.

Раніше "Телеграф" писав, що вимоги польських фермерів, які обіцяють, що їхні протести стануть ще сильнішими, неможливо виконати. Українське зерно вже й так не імпортується до їхньої країни.

Польща та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ведуть переговори щодо скасування для поляків частини вимог так званого "зеленого курсу" Європейського Союзу, а також щодо вирішення проблеми "напливу продукції". Якщо це буде зроблено, таке рішення дозволить значно пом'якшити ситуацію з фермерськими протестами.

Втім, масштабні протести польських фермерів тепер завдаватимуть проблем не тільки Україні. Вседозволеність, якою користуються фермери, призвела до того, що вони вирішили блокувати важливу автомагістраль А2 поблизу Слубіце, яка з'єднує Варшаву і Берлін.