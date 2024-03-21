Єдиний серед лідерів НАТО та ЄС: Орбан привітав Путіна з "перемогою"

Угорщина заявила про готовність посилювати співпрацю з Росією

Після публікації офіційних результатів президентських виборів у Росії прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав листа президенту Володимиру Путіну, щоб привітати його з нещодавнім "переобранням". Він став єдиним серед лідерів країн НАТО та ЄС, хто висловив російському диктаторові свою підтримку.

Про відповідний лист повідомила пресслужба прем'єр-міністра, пише видання The Budapest Times. Керівник пресслужби Орбана Берталан Хавасі розповів про зміст листа.

"Орбан написав, що він радий тому, що співпраця між Угорщиною та Росією базується на взаємній повазі, що дозволяє обговорювати важливі питання навіть у нинішній дуже складній геополітичній ситуації. Також він написав, що Угорщина на боці миру і він переконаний — підтримка діалогу є необхідною умовою для якнайшвидшого встановлення миру", — розповів Хавасі.

Також очільник пресслужби угорського прем'єра зазначив, що Орбан запевнив російського президента в готовності Угорщини посилювати співпрацю з Росією у сферах, що не обмежені міжнародним правом.

Офіційного листа Віктор Орбан надіслав у четвер, 21 березня, після оголошення офіційних "результатів виборів".

"Вибори" у Росії

Нагадаємо, в період з 15 по 17 березня, в Росії проходили чергові "вибори" президента. Вже 18 березня було завершено підрахунок голосів. З величезним відривом у 87,28% переміг диктатор Володимир Путін. Тепер він буде президентом наступні шість років.

Опонентами Путіна на виборах були Микола Харитонов, який набрав 4,31% голосів, Владислав Даванков — 3,85%. Леонід Слуцкий, за нього віддали голоси 3,20% росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про 7 наслідків "виборів" для Росії на думку секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.