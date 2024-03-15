"Були легендами, а стали холуями": радянські чемпіони закликають на вибори Путіна

Відомі хокеїсти минулого підіграють Кремлю

Дворазовий олімпійський чемпіон, депутат Держдуми РФ В’ячеслав Фетісов закликав росіян іти на президентські вибори. Напередодні в РФ стартували вибори президента, не обійшлося без курйозів.

Відповідний коментар Фетісова наводить "Матч ТВ". Фетісов разом з іншими знаменитими хокеїстами минулого Олександром Якушевим, Олексієм Касатоновим, Олексієм Морозовим та Валерієм Каменським візьме участь у благодійному матчі проти команди Норильська.

Ми, легенди світового хокею, одними з перших проголосували на виборах.

Чотири покоління хокеїстів прилетіли до Норильська на благодійний матч. Ми рідко куди виїжджаємо таким складом, хоча вже вшосте поспіль проводимо хокейний матч на Таймирі.

Так співпало, що сьогодні у країні розпочалися вибори. І я вважаю, що всім нам дуже важливо на них прийти та проголосувати, бо вирішується майбутнє не лише нашої країни, а й усього світу", – заявив Фетісов.

Хокеїсти проголосували на виборах, через що нарвались на гнів у мережі. Користувачі вважають, що колишні легенди спорту перетворилися на холуїв, які підтримують режим.

Нагадаємо, у Латвії покарали своїх хокеїстів, які виступили на "Іграх Майбутнього" у Казані (Росія). До речі, ці змагання особисто відкривав голова Кремля Володимир Путін, а компанію йому склала молода фігуристка.