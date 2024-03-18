Дві країни ЄС офіційно не визнають "вибори Путіна"

Не вибори, а "трагічний фарс"

Президентські вибори у Росії, на яких переміг Володимир Путін, не визнають законними дві країни Європейського Союзу. Так Литва та Німеччина офіційно заявили про це.

Щобільше, голосування в Росії глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав "трагічним фарсом". А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала вибори в РФ "виборами без вибору".

За словами міністра закордонних справ Литви, процедура, яка імітує голосування за президента Росії, що проходила в умовах безпрецедентних обмежень цивільних та політичних прав, не може вважатися і називатися виборами.

"Закон не може виникнути з незаконності, а легітимність, шанована в міжнародному просторі, не може виникнути з примусу, пригнічення та підробки. Тому ми не вважаємо і не називаємо цю фальсифіковану та імітаційну процедуру виборами, бо вона, на жаль, більше схожа на трагічний фарс", – заявив Ландсбергіс.

Глава литовської дипломатії вважає, що процедура голосування не була ні чесною, ні вільною, вона не відповідала загальновизнаним стандартам демократії та верховенства закону.

Водночас глава міністерства закордонних справ Німеччини назвала російські вибори "несправжніми" і сказала, що ЄС готує нові санкції щодо Москви.

"Російські вибори були виборами без вибору. Виборчий процес показує не лише безвідповідальну поведінку Путіна щодо свого народу, але також проти статуту ООН. Проведення так званих виборів в частинах України, в частинах Молдови і частинах Грузії порушує міжнародний закон", — зазначила Анналена Бербок.

Раніше "Телеграф" наводив заяви західних лідерів, у яких чітко простежується негативне ставлення до цього заходу у Росії. Всі як один вважають, що ці так звані вибори позбавлені того самого законного права вибору кожного.